Стало известно о выгоде российско-украинского конфликта для Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И дал понять главе дипломатии Евросоюза Кайе Каллас, что КНР невыгодно поражение России на Украине. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
В публикации отмечается, что Китай не может себе позволить поражение российской стороны, поскольку опасается, что США перенесут свое внимание на Пекин.
Издание подчеркивает, что российско-украинский конфликт остается одним из главных источником разногласий между Китаем и Евросоюзом, который критикует Пекин за поставляемые Росси товары двойного назначения.
Накануне Каллас перед встречей с главой МИД КНР Ван И раскритиковала китайские компании за сотрудничество с Москвой. По ее словам, корпорации Китая якобы являются «спасательным кругом» России в конфликте на Украине.
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До этого глава евродипломатии назвала Китай «ключевым пособником» России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают.