Гигантский Супермен появился над небоскребом в Лондоне

В Лондоне зафиксирован новый рекорд - на вершине небоскрёба "Шард" (более 300 метров) установлена самая крупная публичная скульптура Супермена. Как сообщает The Sun, арт-объект имеет высоту 3,35 метра (11 футов) и весит более 120 кг.

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Корпус фигуры был собран из эковолокна, для отливки использовали фотополимерную смолу. Держится гигант на самых высоких точках шпилей небоскреба с помощью оцинкованных стальных тросов.

На создание скульптуры ушло четыре месяца, в работе принимали участие более 20 человек, потратившие в общей сложности 2000 часов, чтобы довести объект до совершенства. В частности, использовалась фигура исполнителя роли героя Дэвида Коренсвета, отсканированная в 3D в процессе съёмок. При хороших погодных условиях скульптура видна в радиусе 64 км (40 миль).

"Увидеть такое реалистичное изображение нашего Супермена на вершине The Shard - это просто потрясающе", - признался режиссёр и сопредседатель DC Studios Джеймс Ганн в разговоре с The Sun.

В свою очередь владельцы небоскрёба отметили, что "испытывают невероятную гордость от того, что помогли оживить этот легендарный образ таким смелым и захватывающим дух способом".

Ранее Коренсвет рассказал, что связывался с Генри Кавиллом и Тайлером Хэклином, чтобы получить у прошлых исполнителей роли совета, однако они лишь поддержали его и порекомендовали получать удовольствие от процесса.

"Мне кажется, это прямо в духе Супермена. Он не даёт советов и не поучает людей", - написал актёр на своей странице в соцсети.

Мировая премьера нового фильма о выдающемся криптонце состоится 11 июля 2025 года.