Зеленский выразил желание встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения мира ему необходима встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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Его слова передает «Инсайдер UA».

«Нам необходима встреча лидеров, если мы хотим достижения мира», — заявил украинский лидер на брифинге в Дании.

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По его словам, встреча на уровне лидеров необходима поскольку, по мнению Зеленского, именно Путин принимает в России решения.