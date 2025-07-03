Зеленский выразил желание встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения мира ему необходима встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Его слова передает «Инсайдер UA».
«Нам необходима встреча лидеров, если мы хотим достижения мира», — заявил украинский лидер на брифинге в Дании.
В России оценили шансы на встречу Путина с Зеленским в ближайшее время
По его словам, встреча на уровне лидеров необходима поскольку, по мнению Зеленского, именно Путин принимает в России решения.