Трампа заподозрили в деменции после ответа журналистам

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заподозрили в деменции после его странного ответа на вопрос журналистов в рамках пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас» во Флориде.

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Об этом пишет британское издание Daily Star.

— Недавние высказывания Дональда Трампа вновь вызвали опасения по поводу его психического здоровья, поскольку он, по-видимому, назвал себя «заключенным» и заявил, что ему предстоит провести «много времени» в новой тюрьме «Аллигаторовый Алькатрас», — говорится в материале.

Как уточняет издание, когда у Трампа спросили, сколько времени задержанные будут находиться в центре содержания под стражей, президент ответил, что сам проведет там много времени, добавив, что Флорида — его родной штат. Хотя родился глава Белого дома в городе Квинс, штат Нью-Йорк.

Запись его ответа быстро разошлась по социальным сетям, и многие пользователи предположили, что это свидетельствует о снижении его когнитивных способностей.

— Мне нравится... Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. Очень хороший вопрос, — приводят слова Трампа в материале.

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На этом фоне Трампа начали чаще сравнивать с его предшественником Джо Байденом, который неоднократно отличался подобными ситуациями. Тем не менее в апреле Трамп успешно сдал тест на когнитивные способности, пройти который Байден отказался.