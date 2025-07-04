Стал известен шаг Трампа после разговора с Зеленским

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп может возобновить поставки ракет для украинских ЗРК Patriot после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

В публикации говорится, что в ходе разговора с Зеленским американский лидер согласился работать над повышением возможностей Киева «защищать небо» в условиях нанесения ВС РФ групповых и массированных ударов.

"Один из источников, осведомленный о звонке, сообщил, что с оптимизмом смотрит на возможность возобновления поставок ракет Patriot после «очень хорошей» беседы", - говорится в публикации.

В тоже время стоит отметить, что скорее всего источником Reuters был один из советников офиса Зеленского. Обычно агентство указывает, если информация получена от высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Предсказан следующий шаг Трампа по Украине

Ранее издание Axios, также со ссылкой на неназванные источники, сообщало, что Трамп лишь обещал Зеленскому проверить, какие критические американские поставки в адрес Киева были отложены, если таковые вообще имелись.

Издание Spiegel сообщало, что канцлер Германии Фридрих Мерц также обсуждал с Дональдом Трампом проблему усиления украинской ПВО. Берлин предлагает оплатить поставки в адрес Киева. Но, по данным издания, Трамп ничего конкретного Мерцу не обещал.