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Урсула фон дер Ляйен рассказала о сигнале для ЕС от США

Евросоюз считает прекращение США поставок оружия Украине «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву. Об этом заявила глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

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Министр обороны Польши предупредил о пророссийском развороте Киева

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшаве стоит опасаться прихода к власти на Украине пророссийских сил. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов со ссылкой на эфир Polskie Radio.

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Тысячи сотрудников Microsoft потеряют работу из-за ИИ

Компания Microsoft приняла решение сократить штат на 9 тысяч сотрудников в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Теперь многие задачи, которые ранее выполняли люди, будут автоматизированы. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свой источник.

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В Geely прокомментировали информацию об уходе из России

© Geely

Российский офис Geely отреагировал на сообщения в прессе об уходе компании с отечественного рынка. Пресс-служба опубликовала официальный комментарий, в котором подчеркнула, что китайский автопроизводитель будет работать в нашей стране и дальше.

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Археологи обнаружили восемь римских ботинок невероятного размера

В форте Магна, расположенном вдоль Адрианова вала в Великобритании, археологи обнаружили восемь пар кожаных туфель XXL. Это самая большая коллекция древней обуви такого размера.

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Кадровый дефицит назван одной из главных проблем современности

Кадровый дефицит является одной из ключевых проблем современности. Об этом в беседе с «Известиями» заявила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

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«Целевой удар»: вскрылись подробности гибели замглавкома ВМФ Гудкова

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Гибель Героя России, заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Михаила Гудкова была «целевой акцией» Киева по уничтожению российского командного состава. Такое мнение высказал доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

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Погибший в ДТП Диогу Жота женился незадолго до смерти

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Погибший в аварии футболист Диогу Жота женился на бразильской шахматистке Руте Кардозу незадолго до смерти. На это обратил внимание «Чемпионат».

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В Москве коллектор гасил свои микрозаймы платежами должников

Московский коллектор, взыскивавший долги по микрозаймам, направлял вырученные деньги на погашение собственных задолженностей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Житель Дубая заказал уникальный Rolls-Royce Phantom в подарок отцу

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Один из самых роскошных автомобилей в мире Rolls-Royce Phantom получил эксклюзивную версию под названием Dentelle. Единичный экземпляр заказ состоятельным жителем Дубае в подарок отцу, рассказали в пресс-службе компании.

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