Раскрыт главный страх Байдена

Экс-президент США Джо Байден опасался, что публичное давление и атаки со стороны республиканцев могут довести его сына, Хантера Байдена, до рецидива и возвращения к злоупотреблению наркотиками и алкоголем. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения.

Ему вменяют два эпизода «умышленной неуплаты налогов» в штате Калифорния, незаконное владение оружием и ряд других нарушений.

«Для Джо Байдена суд над его сыном стал сокрушительным ударом. Он был убежден, что цель республиканцев заключалась в том, чтобы психологически сломать Хантера, вынудив его вновь вернуться к наркотикам и алкоголю», — пояснил автор статьи.

Ранее техномагнат Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, высмеял подходы специалистов ФБР к расследованию в отношении Хантера Байдена.

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