В Турции произошло землятресение

В Стамбуле произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2, а очаг происшествия находится на глубине 8 километров.

Об этом пишет близкая к правительству страны газета Türkiye.

«В Стамбуле произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2», — уточняется в материале издания.

На данный момент времени о повреждениях в результате происшествия не сообщается. При этом дополнительно отмечается угроза жестких последствий в регионе Мраморного моря.

3 июля у побережья южных Курил произошло землетрясение. Подземные толчки в Тихом океане зафиксировали в четверг, 3 июля, в 9:45 по местному времени (1:45 мск). Их магнитуда достигала 4,2. Эпицентр землетрясения находился в 361 километре к востоку от села Рейдово на острове Итуруп, а очаг залегал на глубине 31 километр.