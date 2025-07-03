Глава ЕК раскрыла подробности принятия 18-го пакета санкций ЕС против России

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России примут при председательстве Дании. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

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«Одним из первых результатов председательства Дании станет 18-й пакет санкций», — сказала она.

Уточняется, что 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС у Польши. Королевство будет председательствовать до конца 2025 года.

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Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко выразил мнение, что Евросоюз может принять 18-й пакет санкций против России в измененном виде. Он отметил, что это ЕС может пойти на этот шаг после урегулирования требований Венгрии и Словакии.