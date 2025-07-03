Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

Ранее Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства признать Исламский Эмират Афганистан.

Сотрудник диппредставительства назвал данный шаг «историческим», подчеркнув его ключевую роль в укреплении связей между Москвой и Кабулом. МИД Афганистана приветствовал это решение в качестве знаменующей новой эры позитивных отношений, взаимного уважения и продуктивного взаимодействия между двумя странами.

«МИД подтверждает», — прокомментировали информацию в российском ведомстве.

Также сообщается, что над посольством в Москве уже вывесили введенный «Талибаном» флаг Афганистана впервые после прихода движения к власти в 2021 году. Он представляет из себя белое полотно с нанесенными на нем словами шахады (свидетельство о вере в единого бога). Прежние власти использовали трехцветный флаг.