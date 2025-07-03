Зеленский раскрыл подробности визита в Данию

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Данию подписал контракт с американской компанией Swift Beat, специализирующейся на дронах и искусственном интеллекте. Подробности поездки раскрыла в Telegram пресс-служба украинского лидера.

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«Есть договоренность об украинско-американском сотрудничестве для производства дронов, и в частности дронов-перехватчиков — это очевидный приоритет. Подписан договор с сильной американской компанией Swift Beat», — говорится в публикации.

Он добавил, что благодаря сотрудничеству уже к этому году Украина получит сотни тысяч беспилотников, а в следующем году их производство будет даже масштабировано.

Зеленский прибыл с визитом в Данию 3 июля. Украинский лидер примет участие в официальной церемонии открытия председательства Копенгагена в Совете Европы, которая пройдет в Орхусе.