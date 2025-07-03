Виллу Одри Хепберн продают за 23,5 миллиона долларов в Швейцарии

В швейцарской деревне Толошена, расположенной недалеко от Женевского озера, выставили на продажу виллу знаменитой голливудской актрисы Одри Хепберн за 23,5 миллиона долларов. Этот дом XVIII века называется La Paisible, что переводится с французского как «мирное место». О продаже сообщил портал Mansion Global.

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Кинозвезда жила в этом доме со своей семьей в течение 30 лет, начиная с 1963 года. Текущие владельцы приобрели виллу после ее смерти в 1993 году. Последний ремонт трехэтажного поместья был проведен в 2001 году.

Вилла расположена на участке площадью 16 гектаров. В доме 21 комната, среди которых 12 спален и восемь ванных. Также имеются библиотека, комната для персонала и просторная гардеробная. Интерьеры оформлены в светлых тонах, с дубовыми полами и пятью каминами. С окон на верхнем этаже открывается вид на Альпы.

Во дворе находится подогреваемый 15-метровый бассейн, два крытых гаража и открытая парковка на 15 автомобилей. На территории разбит сад с множеством крупных деревьев, сообщает Mansion Global.

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