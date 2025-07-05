Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим

Родители россиянки Анастасии Трофимовой, найденной убитой в Риме в начале июня, прибыли в итальянскую столицу.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянский телеканал Rai.

«Родители прибыли в пятницу утром в аэропорт Фьюмичино, там с ними в течение четырех часов общались сотрудники судебной полиции», — говорится в сообщении.

20 июня сообщалось, что в римском парке нашли тела Трофимовой и ее 11-месячной дочери. Главным подозреваемым называют гражданина США, который представлялся кинопродюсером и был сожителем женщины. Его задержали в Греции. Мужчина имел документы на имена Рексала Форда и Фрэнсиса Кауфмана.

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Трофимова познакомилась с ним на Мальте. Их дочь родилась 14 июня 2024 года. Незадолго до инцидента подозреваемого видели в Риме вместе с Анастасией и их ребенком Андромедой Форд. Следствие полагает, что Анастасии не стало раньше, чем дочери. На ее теле не обнаружено признаков насилия, тогда как у ребенка выявлены следы побоев и травм.