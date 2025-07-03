Евросоюз считает прекращение США поставок оружия Украине «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву. Об этом заявила глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», — сказала она на пресс-конференции в датском Орхусе.

По мнению фон дер Ляйен, страны Евросоюза должны брать военные кредиты и совместно закупать вооружения под контролем ЕК.

Фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

Слова главы Еврокомиссии поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая назвала прекращение США поставок оружия Киеву «серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО». На этом фоне она призвала страны ЕС в массовом порядке наращивать финансирование производства вооружений на территории Украины и форсировать процесс милитаризации Евросоюза.