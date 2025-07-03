Глава ЕК увидела сигнал для ЕС в прекращении США поставок оружия Украине
Евросоюз считает прекращение США поставок оружия Украине «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву. Об этом заявила глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», — сказала она на пресс-конференции в датском Орхусе.
По мнению фон дер Ляйен, страны Евросоюза должны брать военные кредиты и совместно закупать вооружения под контролем ЕК.
Фон дер Ляйен грозит вотум недоверия
Слова главы Еврокомиссии поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая назвала прекращение США поставок оружия Киеву «серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО». На этом фоне она призвала страны ЕС в массовом порядке наращивать финансирование производства вооружений на территории Украины и форсировать процесс милитаризации Евросоюза.