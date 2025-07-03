Орбан рассказал о причинах нападений властей Украины на Венгрию

Украинские официальные лица позволяют себе все более резкие высказывания о Венгрии в связи с тем, что Будапешт не поддерживает членство Украины в ЕС, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС.

«Украинцы все более рьяно нападают на Венгрию, потому что мы остановили вступление Украины в ЕС в Брюсселе. Украинцы должны понять, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС по фундаментальным и стратегическим причинам: мы не хотим войны и не хотим, чтобы была разрушена европейская, в том числе венгерская, экономика», — разъяснил Орбан.

Киеву следует признать, отметил глава правительства, что «не он будет указывать венгерскому народу, что думать».

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Ранее премьер сообщил, что на саммите Евросоюза не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС.