«Все кончено»: Нетаньяху пообещал полностью уничтожить ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах по полному уничтожению палестинского движения ХАМАС. Как пишет The Jerusalem Post, такое заявление Нетаньяху сделал на фоне новостей, что ХАМАС рассматривает новые предложения посредников о прекращении огня.

The New York Times ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил Израилю и ХАМАС 60-дневное прекращение огня, в коде которого стороны обменяются оставшимися заложниками и заключенными. По данным NYT, в Газе остаются десять живых заложников и тела восемнадцати заложников.

Трамп, который все больше выражает свое разочарование «очень жестокой войной» в Газе, заявил, что надеется увидеть прекращение огня уже на следующей неделе. На 7 июля в Вашингтоне запланирована встреча Трампа с Нетаньяху.

«ХАМАС больше не будет. Больше не будет Хамастана. Мы не вернемся к этому. Все кончено. Мы освободим всех наших заложников», - заявил Нетаньяху в своей речи 2 июля.

Он добавил, что цели по освобождению заложников и уничтожению ХАМАС не противоречат друг другу. Премьер подчеркнул, что возможности Израиля «огромны».