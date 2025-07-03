В Саксонии заморозили строительство супермаркетов, чтобы не мешать змеям спариваться

Алиса Селезнёва

Охраняемые законом змеи были обнаружены на месте строительства двух супермаркетов в саксонском городе Ширгисвальд. Работы пришлось срочно приостановить, чтобы не мешать брачному сезону редких ужей, пишет Bild.

В Саксонии заморозили строительство супермаркетов, чтобы не мешать змеям спариваться
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По данным компании Edeka, которая возводит один из супермаркетов на заброшенной промышленной территории, прервать строительство пришлось как минимум до начала сентября.

«В это время никаких строительных вмешательств в зону обитания змей не планируется. После окончания периода размножения эксперты еще раз проверят участок», - говорится в заявлении компании.

При этом на участке, где должна была вести строительство компания Aldi, все работы полностью заморожены. Змей обнаружили специально натренированные собаки - их обучают искать редких животных и растения, отмечает издание.

Ранее барсуки помещали Минобороны Нидерландов расширить склад боеприпасов в деревне Стапхорст на востоке страны. И на месте будущего склада были найдены барсучьи норы, которые в Нидерландах запрещено разрушать и расселять без получения соответствующего разрешения.