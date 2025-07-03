В Саксонии заморозили строительство супермаркетов, чтобы не мешать змеям спариваться

Охраняемые законом змеи были обнаружены на месте строительства двух супермаркетов в саксонском городе Ширгисвальд. Работы пришлось срочно приостановить, чтобы не мешать брачному сезону редких ужей, пишет Bild.

По данным компании Edeka, которая возводит один из супермаркетов на заброшенной промышленной территории, прервать строительство пришлось как минимум до начала сентября.

«В это время никаких строительных вмешательств в зону обитания змей не планируется. После окончания периода размножения эксперты еще раз проверят участок», - говорится в заявлении компании.

При этом на участке, где должна была вести строительство компания Aldi, все работы полностью заморожены. Змей обнаружили специально натренированные собаки - их обучают искать редких животных и растения, отмечает издание.

Ранее барсуки помещали Минобороны Нидерландов расширить склад боеприпасов в деревне Стапхорст на востоке страны. И на месте будущего склада были найдены барсучьи норы, которые в Нидерландах запрещено разрушать и расселять без получения соответствующего разрешения.