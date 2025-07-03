Польские радикалы обвинили Берлин в переправке нелегальных мигрантов

Польские правые популисты обвинили Германию в переправке нелегальных мигрантов в Польшу - якобы по инициативе канцлера Фридриха Мерца. Как пишет немецкая газета Bild, в Берлине настаивают, что эти обвинения ложны.

Польша решила восстановить пограничный контроль с Германией и Литвой с понедельника, 7 июля, и до 5 августа. В течение нескольких недель поступали сообщения, что немецкая пограничная служба перевозит нелегальных мигрантов в Польшу без каких-либо формальных оснований. На границе с Германией начали появляться люди, связанные с так называемым «Движением защиты границы». Его члены - ультраправые активисты - заявляют, что «охраняют границу от лиц, пытающихся пересечь ее нелегально».

Решение о временном пограничном контроле готовилось давно, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polskie Radio. По его словам, после закрытия границы Польши и Белоруссии на «98 процентов» миграционный путь переместился в Латвию и Литву.

Он добавил, что в последний месяц Германия изменила свой подход к миграции, отказавшись от десятилетней политики открытости. Именно с этим связано решение по контролю на польской границе, сказал Косиняк-Камыш.

Министр подчеркнул, что активисты, которые «бегают по границе», действуют незаконно и лишь мешают пограничникам. Он связал их с потерявшей власть партией «Право и справедливость» и назвал действия партии «верхом лицемерия и двуличия». Косиняк-Камыш добавил, что желающие по-настоящему защищать границу могут устроиться в пограничную охрану, где есть 1500 открытых вакансий.

Глава МВД Германии Александр Добриндт также заявил, что «фейковые сообщения» о действиях немецких властей распространяют радикальные активисты, подчеркивает Bild.