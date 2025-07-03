Меркель рассказала, как Обама и Саркози довели ее до слез

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что экс-лидеры США и Франции Барак Обама и Николя Саркози на встрече в 2011 году довели ее до слез во время обсуждения проблемы греческого долгового кризиса. Об этом сообщила газета "Катемирини".

"Обама не знал юридических рамок и хотел, чтобы мы попросили ЕЦБ (Европейский центральный банк - прим. ТАСС) предоставить ликвидные средства, что было невозможно по основополагающему законодательству [Евросоюза]", - сказала Меркель в ходе публичной дискуссии с главным редактором газеты Алексисом Парачеласом.

Газета провела в среду в Афинах мероприятие с участием Меркель, которое совпало с публикацией греческого перевода ее мемуаров "Свобода" и десятой годовщиной референдума в Греции по условиям соглашения с кредиторами относительно очередной кредитной программы для страны. Большинство на референдуме проголосовало против, но парламент страны все же ратифицировал соглашение.

Меркель вспомнила встречу в 2011 году в Каннах, где Обама и Саркози пытались убедить ее, что Германия должна повысить свой вклад в финансовые механизмы стабилизации Еврозоны.

"Обама хотел, чтобы мы предоставили ЕЦБ больше ликвидности. Мои советники сказали мне, что я не могу этого делать, с этим не согласятся даже германские суды, и я сказала об этом Обаме. В какой-то момент я начала плакать, я была под огромным давлением", - сказала бывший канцлер.

Не уточняется, случился ли эмоциональный срыв в присутствии Обамы и Саркози или позже.

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В годы греческого долгового кризиса Меркель была одним из главных объектов критики со стороны населения Греции, которое считало, что его финансовые проблемы вызваны ее политикой. Меркель в ходе беседы с Парачеласом рассказала, что осознала масштаб проблем греческой экономики "довольно поздно", не раньше конца 2009 года. Тогда она выразила готовность помочь, но сразу дала понять, что не может "просто дать Греции деньги".

Бывший канцлер поделилась, что считала необходимым для Греции вернуться "на правильный путь", признавшись, что в урегулировании кризиса часто играла роль "плохого полицейского".

Она рассказала, что знала о своей непопулярности в Греции, но тем не менее считала необходимым, чтобы страна вернулась к сбалансированной экономике. По ее словам, она хотела сделать все возможное, чтобы Греция осталась в Еврозоне, хотя ее министр финансов Вольфганг Шойбле предпочитал иное решение. Меркель сказала своему министру, что если граждане Греции захотят этого, "то они скажут об этом".

Меркель также рассказала, что узнала о подготовке референдума в 2015 году от премьер-министра Алексиса Ципраса. По ее словам, он даже сообщил ей, что призовет греков голосовать против. Меркель назвала этот телефонный разговор "самым изумительным" в своей карьере, отметив, что была шокирована словами Ципраса.