Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшаве стоит опасаться прихода к власти на Украине пророссийских сил. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов со ссылкой на эфир Polskie Radio.

Косиняк-Камыш назвал смену настроений на Украине «гипотетическим, но очень опасным для Варшавы» сценарием. Он также назвал победу пророссийского кандидата на выборах президента Украины «наихудшим вариантом для Польши».

По словам министра обороны, в случае победы пророссийских сил на Украине ВСУ оказались бы «настроены против Польши». Он добавил, что «подталкивание Украины в сторону России» нанесет большой вред польской нацбезопасности.

Ранее Косиняк-Камыш прокомментировал слова Владимира Зеленского о необходимых Украине польских самолетах МиГ. Министр подчеркнул, что страна уже передала Киеву все возможное вооружение. Решение о дальнейшей передаче истребителей может быть принято только после получения Польшей новых самолетов F-35.