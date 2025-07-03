"Это лишь часть мозаики": в Раде раскрыли заговор США против Украины

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя сообщения о прекращении поставок оружия от Вашингтона, заявила, что администрация президента США Дональда Трампа решила отдать Украину России и просто технически реализовывает задуманное.

"Надо действительно четко отдавать себе отчет, что текущее руководство США не является союзником", - написала Безуглая в своем телеграм-канале.

Она отметила, что с приходом новой администрации Америка приняла решение "отдать нас России" и сейчас США "просто шаг за шагом технически реализуют задуманное".

Трамп приостановил поставки оружия на Украину

Нардеп считает, что США подкручивают гайки, потому что увидели, что Европа не столь бездарна, как считалось, и пытается помогать Украине. А ВСУ, по ее мнению, несмотря на проблемы, пока удается избежать коллапса на фронте.

Безуглая добавила, что прекращение поставок действительно критических боеприпасов, одобренных предыдущим президентом США, - "это лишь часть мозаики, как отдать Украину России".

"Это веховый момент истории, и 2025 год дальше будет очень сложным", - предупредила Безуглая.

При этом она считает, что если Украина выстоит, то надо будет еще посмотреть "удержатся ли США с такими предательскими подходами".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам на брифинге, что Кремль наблюдает за ситуацией с поставкой США вооружений Украине.

"Ну, по всей видимости, просто не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве", - сказал он, напомнив, что много было поставок и на Украину, и в Израиль.

Песков добавил, что чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции.