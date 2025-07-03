На Украине сообщили о попадании в плен Надежды Савченко

Украинская летчица, националистка и бывшая народная депутатка Надежда Савченко попала в плен под Купянском. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил украинский журналист Всеволод Филимоненко в беседе с экс-депутатом Рады Игорем Мосийчуком*.

По данным Филимоненко, Савченко участвовала в ночной вылазке 105-й бригады территориальной обороны у села Синьковка, где командовала штурмовой ротой. При попытке отступления колонна украинских военных попала под плотный обстрел российской артиллерии, оказалась отрезана от основных сил, связь с ней была потеряна. Мосийчук* отметил, что требуется подтверждение этой информации, но если она верна, то с возвращением Савченко из плена могут возникнуть сложности — она уже была военнопленной в России (обменена в 2016 году), осуждена и по Женевской конвенции не должна была участвовать в боевых действиях.

— Если это соответствует действительности, будут проблемы с возвращением Надежды из плена. Хорошего, я думаю, мало будет для Савченко в этой всей истории. Я думаю, что (российская сторона) сделает по максимуму, чтобы отнестись к ней, как к рядовому военнопленному, — подчеркнул экс-нардеп.

Также Мосийчук* вспомнил склонность Савченко к театральности: ранее, когда ходили слухи о ее смерти, она не спешила опровергать их, выдерживая паузу. Возможно, подобная ситуация повторится и сейчас, передает Life.ru.

Савченко обратилась с просьбой к Путину

Еще 14 мая сообщалось, что помилованная президентом РФ Владимиром Путиным для обмена экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко ликвидирована в зоне спецоперации.

* Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.