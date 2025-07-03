«Страх умереть»: заложник рассказал об издевательствах в Газе

Бывший заложник ХАМАС Охад Бен-Ами рассказал, что похитители издевались над захваченными израильтянами, заставляя их выбирать, кто из них будет убит. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Бен-Ами провел в плену у ХАМАС почти полтора года. Недавно он выступил на заседании израильского правительства и рассказал о пережитом. По словам 57-летнего мужчины, заложники жили в постоянном страхе.

«Издевательства, страх умереть во время удара ЦАХАЛ, страх мести похитителей за смерть друзей или семьи. Когда переходы закрыты, нет еды. Ситуация крайне сложная», - заявил Бен-Ами.

По его словам, однажды командир ХАМАС подошел к нему и еще пятерым заложникам, взвел автомат и потребовал выбрать, кого из них он застрелит.

«Мы обсуждали это в течение часа, пока нас снимали. Каждый должен был объяснить, почему он должен жить», - рассказал израильтянин.

Позже похитители заявили, что устроят «лотерею», которая решит, кто будет убит. В последний момент они «пощадили» заложников, заявил Бен-Ами. Он призвал руководство Израиля бороться за освобождение оставшихся заложников.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября 2023 года. Члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных - всего 251-го человека. В ответ на атаки ХАМАС Израиль начал масштабные бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. По данным ООН, к апрелю 2025 года в Газе было разрушено или повреждено более 90 процентов домов, мирным жителям приходится укрываться в руинах.

Некоторое время между сторонами действовало перемирие, в ходе которого часть заложников вернулась домой. Также Израилю передавались тела заложников. Израильские военные возобновили наступление 18 марта 2025 года. Со 2 марта Израиль блокирует поставки продовольствия, топлива и другой гуманитарной помощи в Газу.

Второго июля The New York Times сообщила, что ХАМАС продолжает удерживать десятерых заложников. Также в секторе Газа остаются тела восемнадцати заложников. По данным газеты, президент США Дональд Трамп предлагает Израилю и ХАМАС новое 60-дневное прекращение огня, в коде которого стороны обменяются оставшимися заложниками и заключенными.