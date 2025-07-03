Владельца узбекского банка похитили в Париже

Lenta.ruиещё 1

Кахрамонжона Олимова, владельца узбекского банка Anorbank, похитили в Париже. В плену злоумышленников он находился почти два дня, пишет Le Monde.

Владельца узбекского банка похитили в Париже
© РИА Новости

Инцидент произошел еще 23 июня. Отпустили Олимова только 25 июня, после того, как за него заплатили выкуп. По данным газеты, его избивали и угрожали убийством — на теле владельца Anorbank врачи обнаружили многочисленные синяки и ушибы.

«Для него это было не очень приятно, но, по крайней мере, это закончилось», — сказал его личный секретарь.

Anorbank прокомментировал произошедшее в Telegram-канале. Там заявили, что инцидент никак не повлиял на работу банка.

Влиятельного азербайджанского вора в законе задержали в Москве

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике пройдет суд над мужчиной за похищение и убийство знакомого в 2014 году.