В парламенте Армении возникла перепалка при обсуждении закона о национализации «Электрических сетей Армении» Самвела Карапетяна. Об этом пишет News.am.

В защиту Карапетяна и приватизации в целом выступил бывший член правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян.

«Если бы Ереванский коньячный завод в свое время не был бы приватизирован, то сегодня у нас не было бы виноградарства как такового», – подчеркнул.

Также Агазарян заявил, что с помощью национализации власти Армении пытаются углубить антироссийские настроения в стране.

«Это делается для того, чтобы не сегодня так завтра мы смогли развернуться в сторону Запада, поссорившись с Россией», — заявил он.

После его слов, в зале заседаний началась перепалка, в правящей партии начали скандировать «Позор» Агазаряну, после чего вице-спикер парламента безуспешно попытался призвать парламентариев к порядку, а один из депутатов швырнул бутылку в сторону представителей правящей партии.

Парламент Армении принял пакет законов о национализации «Электросетей» Карапетяна на внеочередном заседании 3 июля. За изменения проголосовали 65 депутатов, против — 27.