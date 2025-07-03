Меркель вспомнила, как Трамп отказался жать ей руку перед камерами
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как президент США Дональд Трамп отказался пожать ей руку перед камерами. Ее слова приводит газета Politico.
В связи с этим инцидентом она охарактеризовала Трампа как человека, который стремится привлечь к себе внимание. Она рассказала, что инцидент произошел в марте 2017 года. Президент США отказался жать ей руку перед камерами, но сделал это позже, уточнила экс-канцлер ФРГ.
«Я совершила ошибку, сказав: «Дональд, давайте пожмем руки», а он не пожал. Он хотел привлечь к себе внимание. Это то, чего он хочет: отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него», – сказала Меркель.
До этого Ангела Меркель рассказала о том, как европейские политики должны общаться с Трампом. Она отметила, что европейские политики не могут изменить Трампа, но могут ему отвечать. Также она назвала Трампа необычным главой государства и отметила, что он защищает законные интересы США. По ее словам, президент США не верит, когда обе стороны в отношениях оказываются в выигрыше, — всегда есть победитель и проигравший.