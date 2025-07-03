Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп готовятся обсудить по телефону в пятницу, 4 июля, приостановку поставок ряда категорий вооружения. Об этом сообщает Financial Times.

Со слов источников, которые знакомы с подготовкой звонка, Зеленский также готовится обсудить возможность будущих поставок вооружений на коммерческой основе.

Ранее издание Politico со ссылкой на два источника сообщило, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между сторонами на фоне приостановки поставок Киеву зенитных ракет.

В Британии опубликовали карикатуру с Трампом и Зеленским

Также ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что полная приостановка поставок помощи Украине не планируется.

Зеленский отмечал в видеообращении, что представители США и Украины уточняют детали по поставке оборонной поддержки, включая компоненты ПВО.