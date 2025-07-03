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«Спутник-убийца» запустил таинственный зонд рядом с аппаратом США»

Британский таблоид The Sun пишет, что российский военный спутник оказался на орбитальной траектории, «подозрительно близкой» к орбите американского спутника-шпиона USA-326. The Sun называет российский аппарат «спутником-убийцей». Предполагается, что он способен постоянно отслеживать вражеские спутники-шпионы и при необходимости сбивать их.

По данным The Sun, исследователи космической программы обнаружили новый объект - зонд или «субспутник», который, предположительно, отделился от российского спутника 26 июня. Исследователи предполагают, что объект представляет собой высокоманевренный субспутник с бортовым высокоскоростным кинетическим противоспутниковым оружием. Представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по оценкам США, может «противодействовать космическому оружию».

«Молчание Трампа о потере Украиной лития говорит о многом»

Хваленая сделка США и Украины по добыче полезных ископаемых, заключенная всего несколько месяцев назад, оказалась такой же хлипкой, как и бумага, на которой она была заключена, пишет Responsible Statecraft. На прошлой неделе российские военные взяли под свой контроль ценное месторождение лития в ДНР. По мнению отраслевых аналитиков, хотя это месторождение довольно небольшое, оно имеет высокую ценность из-за концентрации и высокого качества руды.

Другими словами, это как раз тот актив, который администрация Дональда Трампа стремилась эксплуатировать, когда подписала свое широко разрекламированное соглашение с Украиной, подчеркивается в статье. Каким был ответ Вашингтона на потерю месторождения? Никакой заметной реакции со стороны Трампа или его советников не последовало, отмечает Responsible Statecraft. По версии издания, эта неудача стала «четким напоминанием, что время не на стороне Украины». Продолжение конфликта вряд ли улучшит положение Киева на поле боя или на переговорах. К тому же администрация Трампа распорядилась остановить военную помощь Киеву. Добавьте к этому опасения по поводу высокого уровня дезертирства в ВСУ, и окажется, что ситуация для Украины вряд ли изменится в ближайшее время, подчеркивает издание. А отсутствие ответа США на потерю месторождения символично для «очень низкого рейтинга Украины в списке приоритетов Трампа».

Божена Рынска раскритиковала русских «потомков заводчан» в Латвии

Переехавшая в Латвию светская обозревательница Божена Рынска раскритиковала русскоязычных «потомков заводчан», из-за которых, по ее мнению, «не видно других русских». Внимание на ее посты в соцсетях обратили латвийские СМИ.

Рынска заявила, что «потомки тех, кем при СССР заселили Латвию, привезя на заводы», своим поведением «попирают нормы цивилизованного общества». Она рассказала о своей поездки в такси с водителем, который вел себя на дороге «по-хамски» и блокировал проезд другим авто. Как заявила Рынска, когда она сделала водителю замечание, по его ответу и «манере говорить» она поняла, что он русский. В сентябре 2022 года Рынска рассказала о решении отказаться от гражданства России. Сообщалось, что в 2023-м она вместе с дочерью переехала в Латвию.

«Безумие вооружений и молчание элит» в Польше

Польша торжественно объявила, что уже тратит пять процентов своего ВВП на вооружения, пишет Myśl Polska. Об этом «поводе для гордости» полякам почти ежедневно напоминают министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и премьер Дональд Туск, отмечается в статье. Американцы, заинтересованные в том, чтобы навязать всем свое оружие за большие деньги, указывают «нерешительным» странам НАТО на Польшу как на пример для подражания. Чтобы оправдать эти чудовищные расходы - 55,4 миллиарда долларов в год - власти Польши «бьют в барабаны войны» и раскрывают планы эвакуации произведений искусства на случай боевых действий.

Практически без сопротивления Сейм уполномочивает президента денонсировать конвенцию о неприменении противопехотных мин, также разрабатываются планы по строительству убежищ. По версии Myśl Polska, Польшу охватила так называемая «балтийская болезнь», потому что похожая или даже более масштабная военная истерия встречается только в Литве, Латвии и Эстонии. Политики, которые разжигают эту истерию, не встречают сопротивления, поскольку используют моральный и патриотический шантаж. В статье отмечается, что все это может закончиться катастрофой для поляков: увеличение доли военных расходов в ВВП автоматически снижает траты на образование, здравоохранение и социальную сферу.

«Гиперзвуковое предупреждение Путина НАТО»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» разместят на территории Белоруссии к концу 2025 года. Индийская газета Hindustan Times назвала это «гиперзвуковым предупреждением» президента России Владимира Путина в адрес стран НАТО.

По версии издания, власти РФ и Белоруссии решили выступить с таким предупреждением после американской бомбардировки ядерных объектов Ирана. Объявляя о размещении гиперзвуковых систем «Орешник», Лукашенко раскритиковал удары США и Израиля. Hindustan Times напомнила, что ракета «Орешник» способна нести ядерный боезаряд.