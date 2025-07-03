Пожары в Германии: сотни гектаров леса горят из-за аномальной жары

Сотни гектаров леса полыхают в Германии. Как сообщает Bild, пожары охватили территории сразу в нескольких землях страны.

Так, крупный пожар полыхает на границе земель Саксония и Бранденбург — в заповеднике Горишхайде загорелся бывший военный полигон. В огне оказалось порядка 600 гектаров леса. Двое пожарных пострадали, около 100 человек, в том числе жильцы интерната для инвалидов, эвакуированы. Ситуация осложняется боеприпасами времен войны, которые находятся в земле и могут взорваться в любой момент.

Еще один лесной пожар зафиксирован в земле Саксония-Анхальт, возле города Кведлинбург. Там сгорело пять тысяч квадратных метров леса. Возгорание удалось быстро локализовать, однако ночью возникли новые очаги.

В земле Нижняя Саксония, под городом Гослар, огонь охватил 8 гектаров. Другой пожар произошел в общине Заальфельдер-Хеэ в Тюрингии — с начала неделе там полыхают 250 гектаров леса. Объявлен режим катастрофы, дым достиг Баварии. Жителей окружающих районов попросили отключить вентиляцию и не открывать окна.

Напомним, что в последние дни в Европе фиксируется рекордная жара. В Италии массово ограничивают работу на улице, во Франции закрываются школы. В Испании июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений — средняя температура составила 23,6 градуса, что на 0,8 градусов выше, чем в июне 2017 года, и на 3,5 градуса больше средних значений 1991−2020 годов.