Уничтожение под Житомиром секретного подземного объекта  вызвало землетрясение в Киеве

Минувшей ночью ВС России нанесла комбинированные удары в четырех областях Украины. Взрывы гремели в Одесской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Однако внимание жителей Украины было приковано к Житомиру, где вчера вечером произошли взрывы огромной силы. При том, что ни о каких «прилетах» не сообщалось. Местные власти сначала даже завили, что это был взрыв на АЗС. Однако вскоре им пришлось менять свои «показания»,

Кадры мощного «гриба», встающего над городом и застилающего полнеба, начала вечером в среду выкладывать автомобилисты. Причем взрыв был такой силы, что у автомобиля, из которого снимали видео и который был за несколько километров от места ЧП, потрескалось лобовое стекло. Что уж говорить о строениях, которые оказались вблизи опасной локации. Уже к вечеру отказавшаяся от версии пострадавшей автозаправки местная власть вынуждена была признать, что взрывами полностью уничтожены два предприятия. До основания разрушены 25 домов в окрестностях, повреждения получили еще около 100 строений. Без электроэнергии осталось почти 1000 домов, поскольку из строя вышли 50 трансформаторных подстанций. Но главное — погибли 2 человека, число пострадавших перевалило за 80 человек.

Три мощных удара по Полтаве попали на видео

Так что же взорвалось и почему? Местные жители продолжают уверять, что никаких ракет не было. Рвануло изнутри. Первый взрыв прогремел на складе мебельной фабрики польской компании «Buczynski» в селе Березина к востоку от Житомира. Явно столь масштабные разрушения и последствия вызвали не детонирующие табуретки. По данным канала координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, информаторы с места сообщили, что на складах хранились ракеты западного производства. Среди местных ходит также версия о складе с химическими отравляющими веществами, которые взлетели на воздух. Кстати, в регионе сейчас превышена концентрация вредных веществ, жителям рекомендуют держать окна закрытыми.

Куда интереснее оказался второй взрыв, произошедший фактически в чистом поле. Столб дыма вышел на поверхность возле вентиляционного отверстия, а потом тут и там стали прорываться столбы огня и дыма. При этом под землей слышался гул, приведший к локальному землетрясению. Отголоски которого зафиксировали даже в Киеве, находящемся в 100 с лишним километрах от Житомира. Судя по всему, речь идет о взрывах чего-то мощного, находящегося в заглубленных подземных складах. Глава области Бунечко сообщил, что полиция ограничила разглашение деталей и причин происшествия. Место ЧП до сих пор оцеплено.