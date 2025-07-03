Адское пекло в Европе станет нормой: кадры аномальной жары на континенте

Александр Котлеткин
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Лейб-гвардеец Королевской гвардии во время аномальной жары в Лондоне, 29 июня 2025 года
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Лейб-гвардеец Королевской гвардии во время аномальной жары в Лондоне, 29 июня 2025 года 
© Dinendra Haria/Zuma/TACC
Высохшее русло реки Эльба в центре Дрездена, Германия, 02 июля 2025 года
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Высохшее русло реки Эльба в центре Дрездена, Германия, 02 июля 2025 года 
© Filip Singer/EPA/TACC
Женщина прячется от солнца во время аномальной жары в Лондоне, 29 июня 2025 года
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Женщина прячется от солнца во время аномальной жары в Лондоне, 29 июня 2025 года 
© Dinendra Haria/Zuma/TACC
Люди отдыхают от жары в тени на площади Сан-Пьетро в Ватикане, 1 июля 2025 года
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Люди отдыхают от жары в тени на площади Сан-Пьетро в Ватикане, 1 июля 2025 года 
© M. Scott Brauer/Zuma/TACC

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Животные в Римском зоопарке получили замороженные угощения в жару, 2 июля 2025 года
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Животные в Римском зоопарке получили замороженные угощения в жару, 2 июля 2025 года 
© MASSIMO PERCOSSI/EPA/TACC
Туристы спасаются от жары в фонтане в парке Люстгартен в Берлине, 2 июля 2025 года
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Туристы спасаются от жары в фонтане в парке Люстгартен в Берлине, 2 июля 2025 года 
© EPA/CLEMENS BILAN/TACC
Женщина охлаждает свою собаку у вентилятора на станции в лондонском метро, 1 июля 2025 года
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Женщина охлаждает свою собаку у вентилятора на станции в лондонском метро, 1 июля 2025 года 
© Dinendra Haria/Zuma/TACC
Температурный рекорд в Штутгарте, 2 июля 2025 года
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Температурный рекорд в Штутгарте, 2 июля 2025 года 
© legion-media.ru
Девушка у общественного бассейна в Милане, 27 июня 2025 года
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Девушка у общественного бассейна в Милане, 27 июня 2025 года 
© Zuma/TACC

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Люди спасаются от жары на пляже на юге Франции, 2 июля 2025 года
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Люди спасаются от жары на пляже на юге Франции, 2 июля 2025 года 
© SEBASTIEN NOGIER/EPA/TACC
Мужчина спасается от жары при помощи мокрого полотенца во время в Майнце, Германия, 2 июля 2025 года
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Мужчина спасается от жары при помощи мокрого полотенца во время в Майнце, Германия, 2 июля 2025 года 
© Matias Basualdo/Zuma/TACC
Женщина прячется от солнца при помощи зонта во время сильной жары в Майнце, Германия, 2 июля 2025 года
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Женщина прячется от солнца при помощи зонта во время сильной жары в Майнце, Германия, 2 июля 2025 года 
© Matias Basualdo/Zuma/TACC
Молодая женщина возле общественного фонтана в Милане, 27 июня 2025 года
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Молодая женщина возле общественного фонтана в Милане, 27 июня 2025 года 
© Zuma/TACC

На Европу вновь обрушилась сильнейшая жара. Столбик термометра в некоторых регионах поднялся почти до 50°C. В Испании был побит национальный рекорд максимальной температуры 1965 года, который составлял 45,2°C. В Италии в туристических городах власти развернули мобильные бригады скорой помощи. Во Франции в целях безопасности закрыт верхний ярус Эйфелевой башни. В Версальском дворце из-за жары погибла 10-летняя девочка из США. По данным минздрава страны, сейчас в больницах находятся около 300 пострадавших от солнечных ударов.

Аномальная погода уже спровоцировала сотни природных пожаров по всему континенту. При этом прогноз метеорологов и экспертов остается неутешительным. Жара продолжит нарастать и скоро охватит всю Германию.

Исследователи отмечают, что такая погода на Европейском континенте станет нормой. Рост средней температуры напрямую связан с глобальным потеплением и составляет примерно на 0,5°C за десятилетие по сравнению с 0,2°C в остальном мире.

Как Европа переживает аномальную жару — в галерее «Рамблера».