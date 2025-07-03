Адское пекло в Европе станет нормой: кадры аномальной жары на континенте

На Европу вновь обрушилась сильнейшая жара. Столбик термометра в некоторых регионах поднялся почти до 50°C. В Испании был побит национальный рекорд максимальной температуры 1965 года, который составлял 45,2°C. В Италии в туристических городах власти развернули мобильные бригады скорой помощи. Во Франции в целях безопасности закрыт верхний ярус Эйфелевой башни. В Версальском дворце из-за жары погибла 10-летняя девочка из США. По данным минздрава страны, сейчас в больницах находятся около 300 пострадавших от солнечных ударов.

Аномальная погода уже спровоцировала сотни природных пожаров по всему континенту. При этом прогноз метеорологов и экспертов остается неутешительным. Жара продолжит нарастать и скоро охватит всю Германию.

Исследователи отмечают, что такая погода на Европейском континенте станет нормой. Рост средней температуры напрямую связан с глобальным потеплением и составляет примерно на 0,5°C за десятилетие по сравнению с 0,2°C в остальном мире.

Как Европа переживает аномальную жару — в галерее «Рамблера».