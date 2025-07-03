Деснянский районный суд Киева в четверг, 3 июля, впервые признал брачными отношениями* совместное проживание двух мужчин — граждан Украины. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Однако такое решение суда противоречит конституционным нормам страны, поскольку браком в кодексе назван добровольный союз мужчины и женщины. При этом в позапрошлом году ЕСПЧ обязал Украину разрешить однополые браки на законодательном уровне.

Суд установил, что мужчины проживали вместе с 2013 года и даже зарегистрировали свои брачные отношения* в Соединенных Штатах. Судья пришел к выводу, что их отношения можно считать законным браком*, передает ТАСС.

Уточняется, что один их мужчин сейчас проживает в другой стране, поскольку он был отправлен на дипломатическую работу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее прокомментировала решение, согласно которому в Шотландии трансгендерам* официально разрешили требовать, чтобы верхнюю и нижнюю части их тела при досмотре осматривали полицейские разных полов.

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