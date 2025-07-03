Украина ужесточает нападки на Венгрию из-за того, что ее вступление в Евросоюз было остановлено. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя сообщения о том, что украинские спецслужбы пытались влиять на венгерское общественное мнение.

"Украинцы все чаще обрушиваются с нападками на Венгрию, потому что мы остановили вступление Украины в ЕС [на саммите] в Брюсселе. Украинцы должны понять, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз по фундаментальным и стратегическим причинам: мы не хотим войны и не хотим, чтобы европейская экономика, включая венгерскую, была разрушена. Киев должен признать, что не может указывать венгерскому народу, что думать!" - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что украинские спецслужбы пытались "установить связи с венгерской прессой и журналистами, чтобы повлиять на общественное мнение" в стране. По его словам, "давление на венгерское правительство со стороны Брюсселя и Киева становится все сильнее и это сказывается на национальной безопасности".

Правительство Венгрии решительно возражает против членства Украины в ЕС и НАТО и по-прежнему не намерено оказывать ей военную помощь.