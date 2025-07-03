Вотум недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на фоне обвинений в коррупции при закупке вакцин от COVID-19 может повлечь за собой отставку всей Еврокомиссии. Об этом пишет издание Politico.

«Хотя это голосование носит символический характер, и никто не ожидает, что оно закончится успешно, это подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес после серии противоречивых действий и скандалов», — говорится в сообщении.

По данным издания, если вотум недоверия главе ЕК все же будет вынесен, «это приведет к отставке всей Еврокомиссии».

Выступление Урсулы фон дер Ляйен неожиданно прервалось

Как писала газета Financial Times (FT), крайне правые депутаты Европарламента утверждают, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием об отставке всего состава ЕК после того, как суд Евросоюза вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании.

14 мая Европейский суд юстиции признал председателя ЕК ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

Обвинения против нее выдвинула газета The New York Times, заявив, что в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла, в которой согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС на более чем €30 млрд. Однако запретила журналистам публиковать эти СМС-сообщения.