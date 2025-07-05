В России раскрыли важную деталь для достижения мира на Украине

Достичь мира на Украине нельзя без прекращения гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.

На заседании межрелигиозного круглого стола в Токио он отметил, что УПЦ имеет огромный миротворческий потенциал, который, милостью Божией, будет востребован. По словам Кипшидзе, на заседании не было представителей канонической УПЦ из-за того, что киевские власти запрещают священникам выступать на международных площадках, отказывая в праве защищать себя.

Представитель РПЦ обратил внимание на то, что в рамках мероприятия присутствуют представители раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Мы продолжаем считать эту структуру неканонической, а ее саму считаем одной из причин репрессий против верующих УПЦ. Мы будем говорить об этом открыто и принципиально», — добавил Кипшидзе.

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Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в ослаблении УПЦ. Парламентарий подчеркнул, что более шести миллионов граждан Украины являются прихожанами УПЦ, и они точно не будут голосовать за Зеленского или подобного кандидата от «партии войны».