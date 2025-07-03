"Как красиво": украинцы пришли в восторг от удара по полтавскому ТЦК

Украинские СМИ сообщили, что в Полтаве утром в четверг 3 июля раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Затем появились кадры, как дрон влетает в здание ТЦК. При этом в Сети стали появляться восторженные комментарии украинцев, которые пришли в восторг от того, чтобы разрушено здание ненавистных военкомов.

"Дым в Полтаве после удара по зданию ТЦК", - прокомментировало украинское издание "Страна" появившееся видео.

На сообщения отреагировал в своем Телеграм-канале российский политолог Сергей Марков. Он обратил внимание, что удары по ТЦК встречаются аплодисментами на Украине, потому что "ТЦК это главный враг Украины".

Три мощных удара по Полтаве попали на видео

В Сети действительно появились восторженные комментарии украинцев. Один из местных жителей высказал надежду, что при ударе хотя бы был контужен некий "ражебородый в очках" сотрудник ТЦК.