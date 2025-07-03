Зеленского не уведомили о приостановке помощи США

Президента Украины Владимира Зеленского и представителей Европейского союза (ЕС) заранее не уведомили о приостановке военной помощи США Киеву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

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«По ту сторону Атлантики европейские дипломаты и команда президента Украины Владимира Зеленского пытались выяснить, почему США внезапно заморозили помощь после того, как Белый дом подтвердил эту новость. Ни Зеленский, ни Европейский союз не получили предварительного уведомления», — говорится в материале.

США и Украина работают над организацией телефонного разговора между американским президентом Дональдом Трампом и Зеленским, рассказали собеседники издания.

«США говорят, что это не пауза, не приостановка. США все еще в процессе определения того, как лучше всего поддержать украинскую оборону. Это по-прежнему приоритет», — заявил европейский дипломат, знакомый с планированием.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.