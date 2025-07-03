Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сейчас являющаяся председателем Генеральной Ассамблеи ООН, поделилась своими наблюдениями о политической жизни.

По ее словам, «мужчины в политике чаще обращают внимание на то, как женщина одета, а не на то, что она говорит». Бербок подчеркнула, что именно поэтому в политике должно быть больше женщин, передает радио Sputnik.

Экс-министр отметила, что опыт работы в высших политических кругах дал ей немало уроков, однако, по ее признанию, дипломатии она так и не научилась. Кроме того, она с иронией сравнила политику с прыжками на батуте, добавив, что этот опыт был для нее непростым, но крайне ценным.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов».