«Не цирковой шатер». Мерц одобрил отказ бундестага от радужного флага

Мерц одобрил отказ бундестага от радужного флага фразой «не цирковой шатер»
Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил отказ бундестага вывешивать на здании радужный флаг, являющийся символом ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России).
Его слова передает Tagesspiegel.
«Бундестаг — это не цирковой шатер, где можно вывешивать любой флаг», — отметил Мерц.
По словам канцлера, данный флаг следует вывешивать на здании парламента только в Международный день борьбы с гомофобией, в то время как в остальные дни уместны только европейские и немецкие флаги. В публикации сообщается, что высказывание канцлера стало причиной критики со стороны ряда немецких политиков.
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В июле 2022 года над зданием бундестага в Германии впервые подняли радужный флаг.