Politico: готовится разговор Трампа и Зеленского из-за приостановки помощи США

В настоящий момент украинская и американская стороны подготавливают организацию разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского из-за приостановки помощи Соединённых Штатов.

Об этом этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«США информируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и очень скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским», — заявил европейский дипломат.

Отмечается, что американская сторона не считает соответствующий шаг паузой в предоставлении военной помощи и все еще рассматривают варианты военной поддержки Украины.

Газета The New York Times днём 2 июля сообщила, что США приостанавливают поставки боеприпасов Украине на несколько месяцев.

В The Washington Post отмечали, что украинский конфликт достиг переломного момента из-за решения Вашингтона по Patriot.