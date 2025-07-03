Французский хирург Франсуа Фэвр, который заявлял о трансгендерном* переходе первой леди Франции Брижит Макрон, был найден мертвым в 12-м округе Парижа — он выпал из окна своей квартиры.

Сестра погибшего заявила, что он не был склонен к самоубийству, и предположила, что его смерть может быть связана с разоблачительным интервью, которое врач планировал дать в ближайшее время. При этом он успел рассказать некоторые подробности, которые касаются смены пола* Брижит Макрон. В частности, он говорил, что получил определенные документы от своего коллеги, хирурга Патрика Буйи.

— Я работал в американской больнице в Париже в течение шести лет, и доктор Буйи был одним из моих близких коллег. Он передал мне много информации и документов о своих пациентах. В том числе, о физических изменениях, которые претерпела миссис Макрон во время операции по трансгендерной хирургии*, — рассказал специалист.

Франсуа Февр скончался в возрасте 58 лет, передает портал Enquete du jour.

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2 июня американская журналистка Кэндис, опубликовавшая расследования о том, что Брижит Макрон в прошлом была мужчиной*, заявила, что президент США Дональд Трамп попросил ее перестать заниматься этим делом. Журналистка отметила, что у первой леди Франции есть врач, который специализируется на операциях по трансгендерности* и феминизации*.

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