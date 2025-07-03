Экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины

Бывший советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в колонке для The New York Times раскритиковал решение действующей администрации США приостановить военную помощь Украине и призвал сильнее давить на Россию.

«Чтобы изменить расчеты Путина и достичь устойчивого прекращения огня, Соединенные Штаты должны оказывать большее давление на Россию, а не меньшее. Мы должны оказывать больше поддержки Украине, а не меньше», — написал Салливан.

По его мнению, «трагедия подхода Трампа» заключается в том, что Украина якобы все еще может достичь справедливого завершения конфликта при помощи США. Салливан утверждает, что ВСУ являются «ожесточенной боевой силой», которая накладывает чрезвычайные расходы на Россию.

Салливан признал, что санкции США не помешали России проводить СВО

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей». Он заявил, что в Киеве, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывали разные варианты того, как минимизировать последствия.