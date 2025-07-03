Раскрыты неожиданные детали приостановки помощи США Украине

Решение Пентагона приостановить некоторые поставки боеприпасов на Украину шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США, которых обычно подробно информируют о таких вопросах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Я думаю, что все это сделано главой политического управления Пентагона, этим парнем [Элбриджем] Колби. У нас по сути нет советника по национальной безопасности. Я даже не уверен, что с [госсекретарем Марко] Рубио консультировались по этому вопросу... В Белом доме есть внутренние разногласия», — заявил конгрессмен Майкл Маккол.

По словам источников, даже союзники президента Дональда Трампа «были разочарованы и ошеломлены решением» и обвинили таких чиновников, как Колби, в том, что они продвигали этот шаг «без должной координации, не уведомив об этом остальную часть администрации». Они добавили, что случившееся в том числе «застало Госдепартамент врасплох».

В США заявили о «сокрушительным ударе» по Украине

2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. По данным телеканала NBC News, часть из поставленных грузов уже находится в Европе, но еще не оказалась в руках украинских властей. Их перевозка также будет задержана до проведения полной инвентаризации американским оборонным ведомством.