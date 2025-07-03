Стармера могут отстранить от должности премьер-министра Британии

Два высокопоставленных члена парламента от Лейбористской партии - один член правительства, а второй "видный член парламента" - заявили изданию Sky News, что Кир Стармер может быть отстранен от должности, если лейбористы не покажут хорошие результаты на майских выборах.

По их словам, премьер-министру Британии, возможно, придется уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если правительство продолжит работать столь же неэффективно.

Один из руководителей издании, политический редактору Sky News Бет Ригби утверждает, что "уровень недовольства и отчаяния в некоторых частях Лейбористской партии настолько высок, что прямо сейчас, в первую годовщину, от министров в правительстве то и слышно: Стармеру, возможно, придется уйти через несколько месяцев".

Стармер заявил о разногласиях на Западе по вопросу конфискации активов РФ

По его словам, это произошло после того, как премьер-министр ясно дал понять, что глава минфина Рэйчел Ривз пользуется его "полной поддержкой".

Сообщалось днем ранее о принятии "противоречивого законопроекта о социальном обеспечении, несмотря на значительное сопротивление со стороны депутатов от Лейбористской партии". Новый закон создал новую "черную дыру" в бюджете страны размером 5 млрд фунтов стерлингов, пишет издание.