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Президент Южной Кореи выразил интерес к улучшению отношений с РФ и КНР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вновь подчеркнул свою приверженность к мирному сосуществованию на Корейском полуострове и восстановлению межкорейского диалога. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что страна будет защищать своих граждан и поддерживать стабильность через прочный военный союз с США и тесное сотрудничество с Японией, а также через прагматичную дипломатию с Китаем и Россией.

Штурмовая рота ВСУ пропала без вести в Сумской области

Российские силовые структуры сообщили, что вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ почти полностью исчезла без вести на сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Родные и близкие украинских военнослужащих подтверждают, что подразделение пропало в полном составе. Информация свидетельствует о серьезных потерях украинских сил в этом районе.

Украина рассчитывает, что Европа будет закупать для нее оружие у США

В условиях приостановки американских поставок оружия Киеву и активных боевых действий российских войск украинские власти вынуждены искать новые способы приобретения вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

Киев надеется, что европейские страны смогут закупать американское оружие у США для передачи Украине, а некоторые уже рассматривают такие возможности за счет своих оборонных бюджетов. Однако, окончательное одобрение таких схем зависит от решения правительства США, и на данный момент вопрос остается открытым.

Келин назвал идею принять Украину в экспедиционный корпус слабой заменой НАТО

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отметил, что идея участия Украины в Объединенном экспедиционном корпусе (JEF) является слабой альтернативой членству в НАТО, поскольку большинство стран Северной Европы занимаются лишь совместными учениями. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что подразделения этих стран, входящие в корпус под командованием Великобритании, в основном проводят учения и могут предоставлять силы для ООН, а не являются полноценной военной структурой для Украины.

В то же время, британское руководство рассматривает возможность расширения роли Киева в рамках JEF как сигнал поддержки и потенциальное будущее членство страны в этом объединении.

В Катаре заявили о готовности помочь в разрешении конфликта между РФ и Украиной

Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани подчеркнул, что Доха готова содействовать дипломатическому урегулированию конфликта между Россией и Украиной, надеясь на мирные переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что между Россией и Катаром существуют особые отношения, и страна стремится к обеспечению мира и безопасности во всем мире, особенно на Ближнем Востоке. Дипломат подчеркнул, что руководство Катара подчеркивает важность дипломатии как основного способа разрешения любых споров и конфликтов.