В Катаре готов помочь в разрешении конфликта между РФ и Украиной

В Катаре заявили о готовности помочь в разрешении конфликта между РФ и Украиной
Доха готова оказать содействие разрешению конфликта между Россией и Украиной, рассчитывает на дипломатию. Об этом заявил ТАСС посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
"Конфликт между Украиной и Россией является серьезным кризисом, и крайне важно достичь его дипломатического урегулирования. Мы надеемся, что мир будет достигнут путем переговоров и дипломатии. Государство Катар всегда готово содействовать разрешению любых политических споров или военных конфликтов между государствами", - отметил он.
Вмешается ли НАТО в конфликт на Украине, объяснил Кедми
Дипломат подчеркнул, что две страны связывают особые отношения.
"Государство Катар неизменно стремится к обеспечению мира и безопасности во всем мире, в том числе и на Ближнем Востоке - регионе, имеющем огромное значение, - отметил посол. - Государство Катар под руководством Его Высочества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, эмира Катара, очень заинтересовано в мирном решении конфликтов. Его Высочество эмир неоднократно подчеркивал, что дипломатия является наилучшим способом разрешения любых споров, включая конфликт между Россией и Украиной".