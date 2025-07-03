В Катаре готов помочь в разрешении конфликта между РФ и Украиной

Доха готова оказать содействие разрешению конфликта между Россией и Украиной, рассчитывает на дипломатию. Об этом заявил ТАСС посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

"Конфликт между Украиной и Россией является серьезным кризисом, и крайне важно достичь его дипломатического урегулирования. Мы надеемся, что мир будет достигнут путем переговоров и дипломатии. Государство Катар всегда готово содействовать разрешению любых политических споров или военных конфликтов между государствами", - отметил он.

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Дипломат подчеркнул, что две страны связывают особые отношения.