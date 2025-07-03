Журналист Христофору: Макрон позвонил Путину, чтобы опередить других лидеров ЕС

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, почему президент Франции Эммануэль Макрон экстренно связался с российским лидером Владимиром Путиным.

Журналист отметил, что с одной стороны, не так много в Европе тех, кто готов был проявить подобную инициативу, а с другой Макрон хотел связаться с российским лидером раньше остальных представителей стран ЕС.

«Он сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных», — цитирует его РИА Новости.

Агентство Bloomberg ранее писало, что звонок Эммануэля Макрона Владимиру Путину усилил ощущение разобщённости в Европе.