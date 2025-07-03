Британия пытается разжечь конфликт между Азербайджаном и Россией

Великобритания предпринимает попытки обострить отношения между Азербайджаном и Россией, а также вовлечь в этот процесс Турцию. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политолог Энгин Озер.

По словам аналитика, Лондон, который в 2022 году сорвал стамбульские мирные переговоры по Украине, теперь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Закавказье. Озер отметил, что текущая напряженность между Москвой и Баку связана с конфликтом геополитических интересов, но остается пространство для компромиссов.

Политолог также указал на недавние инциденты в Екатеринбурге и Баку, которые усугубили ситуацию. Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация невыгодна ни одной из сторон и может нанести ущерб диаспорам обеих стран.

"События, произошедшие в Екатеринбурге в последние дни, и последующее обращение с сотрудниками Sputnik Азербайджан в Баку привели к тому, что напряженность возросла... Мы переживаем период, в который напряженность не принесет никакой пользы ни одной из сторон, а диаспоры обеих сторон могут понести серьезный ущерб", - заявил Озер.

Ранее сообщалось, что послу РФ в Баку был выражен протест в связи с действиями российской стороны.