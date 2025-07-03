Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подтвердил намерение развивать прагматичное сотрудничество с Россией и Китаем, сохраняя при этом военный альянс с США. Выступая на пресс-конференции по случаю первого месяца пребывания у власти, глава государства изложил принципы своей внешней политики.

© Московский Комсомолец

"Мы будем защищать народ и мир с помощью прочного военного союза с США, тесного сотрудничества между Республикой Корея, США и Японией, с помощью прагматичной дипломатии национальных интересов на основе скорейшего улучшения отношений с Китаем и Россией", - заявил Ли Чжэ Мён.

Он подчеркнул приоритет защиты национальных интересов и безопасности, назвав армию Республики Корея пятой по силе в мире.

Президент подтвердил готовность к диалогу с КНДР при сохранении обороноспособности.

Ранее сын Трампа призвал главу ЦРУ продолжать разоблачать ложь о вмешательстве РФ в выборы.