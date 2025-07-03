На Украине продают пресс-карты журналиста как оберег от мобилизации

На украинских сайтах стали продавать журналистские пресс-карты, якобы помогающие проезжать блокпосты на Украине и защищающие от принудительной мобилизации.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственный анализ.

По данным агентства, в Instagram* есть целый аккаунт, занимающийся продажей таких пресс-карт со «статусом журналиста».

Кроме того, отмечается, что одно из украинских СМИ предлагает за 1,5 тыс. гривен пройти однодневные платные курсы, по окончании которых выдадут «удостоверение независимого корреспондента». Как утверждают организаторы, «при предоставлении удостоверения ваши права будут стараться не нарушать», а «нападение на журналиста приравнивается к нападению на полицейского».

Пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин ранее рассказал, что бойцы Вооружённых сил Украины забирают у мобилизованных украинцев телефоны и переданные им родственниками посылки с едой и припасами.

Также сообщалось, что ТЦК используют девушек в качестве приманки для мобилизации.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.